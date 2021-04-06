Le Figaro: AB liderlerinin Türkiye ziyaretinde insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda işleri kolay olmayacak

Fransız Le Figaro gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey iki yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Ankara'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yapacağı ziyareti değerlendirdi. AB'nin Türkiye'yle ilişkileri 'rayına oturtmak' için başlangıç adımı olarak gördüğü görüşmeyle ilgili haberde "AB liderlerinin insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında işi kolay olmayacak" ifadeleri yer aldı.

Le Figaro'da yer alan "AB, Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor" başlıklı haber, AB liderlerinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme incelendi. “Türkiye’yle Avrupa Birliği arasındaki oldukça kırılgan ilişkileri yeniden canlandırmada yeni etap” ifadelerinin kullanıldığı haberde, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine Ankara'ya gittiği belirtildi.

Avrupa başkentlerinde bugün gerçekleşecek görüşmenin "yakından izleneceğinin" belirtildiği haber, "Gergin geçen 2020’nin ardından AB-Türkiye ilişkilerini rayına oturtmayı amaçlayan sürecin başlangıcı olarak görülüyor." denildi.

Ankara’yla Brüksel arasında 2020 boyunca gerilimi artıran gelişmeler arasında, "Türkiye’nin sığınmacıların Yunanistan’a geçmesi için sınırı açması; AB liderlerine yönelik sözler; Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ’daki gerilimlerde Türkiye’nin rolü; Türkiye’de insan hakları ihlalleri, Yunanistan'a karşı tavır" gibi maddeler gösterildi.

TIKLAYIN - Türkiye-AB zirvesinde hangi konular gündeme gelecek?

Michel ve Von der Leyen'in bir günlük Ankara ziyareti, AB Konseyi'nin 25-26 Mart tarihlerindeki toplantının hemen sonrasına denk gelmesi açısından önem taşıyor. Haberde, AB liderlerinin başta herhangi bir "güvence" olmadan bu ziyareti yapmasının gündeme geldiği belirtildi ve bir diplomat “AB-Türkiye arasında göç anlaşmasının beşinci yılı üzerine bir ziyaret daha önce planlanmıştı. Ancak bu görüşme AB Zirvesi’nden önce yapılsaydı Erdoğan onlara 'İşte istek listem' derdi.” dedi.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Erdoğan'ın Türkiye'deki muhafazakârlara sözüne karşılık İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı göz önünde bulundurularak, AB liderlerinin bugün insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda işi kolay olmayacak"

Haberde, Von der Leyen ve Michel'in hâlâ Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapmadığı vurgulandı.

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye bildirisi

AB Konseyi toplantısında sonunda yayımlanan bildiri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı girişimlerde bulunup gerginliği artırmaması karşılığında AB'nin "aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir" bir pozitif gündemi ilerletmesi anlayışını dile getiriyordu. Aynı bildiriye göre AB, ilişkilerde olumsuz bir durum yaşanmaması durumunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve göç konusunda işbirliği kapsamında sağlayacağı mali destekle ilgili Haziran ayında yapılacak zirvede resmi adımını atacak.