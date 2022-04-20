LeBron James yol ayrımında

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James takımdan ayrılmanın sinyallerini verdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers bu sezon play-off'lara katılma başarısı gösteremedi. Lakers'ta 3. sezonunu tamamlayan tecrübeli yıldız takımla sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

Los Angeles Lakers ile 2018'de 154 milyon Dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayan James'in konratı gelecek sezon sonunda bitecek. 37 yaşındaki oyuncu, Lakers ile sözleşme uzatmamaya kararlı.

The Athletic yazarı Sam Amick, LeBron James'in takımda kalma konusunda şüpheleri olduğunu yazdı. Amick'in haberine göre oğlu Bronny ile aynı takımda oynamak isteyen James, 2023 yazında Lakers ile sözleşme uzatmayacak.