LeBron James: Oğlumun takımında oynayacağım

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, Cleveland Cavaliers'a dönme ihtimalinin her zaman olduğunu belirtirken oğlu Bronny James'le aynı takımda oynamak istediğini söyledi.

2003'te Cleveland Cavaliers'la NBA'e adım atan LeBron James, All-Star için bulunduğu Cleveland'da açıklamalarda bulundu.

Bu sabaha karşı oynanacak maçla birlikte kariyerinde 18. kez All-Star maçında yer alacak 37 yaşındaki oyuncu, eski takımı Cleveland Cavaliers'a dönüşünün mümkün olduğunu söyledi.

Athletic'e verdiği röportajda James, "Cleveland'a dönmemle ilgili kapıyı tamamen kapatamam. Geri döneceğim ve Cleveland için oynayacağım demiyorum. Çünkü gelecekte neler olabileceğini bilmiyorum. Serbest oyuncu olduğumda ne yapacağım hakkında fikrim yok." ifadelerini kullandı.

2018'de Los Angeles Lakers'la sözleşme imzalayan LeBron James'in kontratı 2022-23 sezonunda sonunda bitiyor.

NBA'deki son döneminde oğluyla aynı takımda oynamak istediğini belirten yıldız oyuncu, "Bronny nereye gidersen son senemde orada olacağım. Oğlumla oynayabilmek için ne gerekiyorsa yaparım. O durumda paranın hiçbir önemi yok." dedi.

NBA'de 19. sezonunu geçiren LeBron James, bu sezon Los Angeles Lakers formasıyla 29.1 sayı, 6.5 asist ve 7.9 ribaunt ortalamaları yakaladı.