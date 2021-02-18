LeBron James, NFL'in kıyısından dönmüş

LeBron James, 2011 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Lokavtı'nda Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks ve Dallas Cowboys'tan teklif aldığını itiraf etti. Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi James, takımlarla deneme antrenmanlarına çıkmanın kıyısından döndüğünü söyledi.

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan 36 yaşındaki James, St. Vincent-St. Mary lisesinde basketbolla birlikte okul takımında amerikan futbolu da oynuyordu. Wide receiver olarak iki sezon forma giyen James, 27 touchdown ile Notre Dame ve Ohio Üniversitelerinin dikkatini çekmişti.

The Athletic’e röportaj veren LeBron, “Denemeye çıkıp, takıma girmeyi başarırdım” itirafında bulundu.

“Başka bir şey için çalışmaktan kaçmam. Eğer Cowboys ya da Seahawks ile denemeye çıkmak ile, Cleveland’adönüp evde oturmak arasında seçim yapacaksam, denemeye çıkardım ve takıma da girerdim. Futbol sahasında yapabildiklerimi biliyorum, özellikle o yaşta.”