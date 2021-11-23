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Spor

LeBron James'e kariyerinin ilk men cezası!

Dün oynanan Detroit Pistons-Los Angeles Lakers maçında yaşanan gerginlik nedeniyle oyundan atılan James ve Isaiah Stewart hakkındaki disiplin cezaları belli oldu

23 Kasım 2021 11:14

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 19 yıllık kariyerinin ilk men cezasını aldı.

Dün oynanan Detroit Pistons-Los Angeles Lakers maçında yaşanan gerginlik nedeniyle oyundan atılan James ve Isaiah Stewart hakkındaki disiplin cezaları belli oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James'e, Stewart'a kontrolsüzce vurduğu ve tartışma başlattığı için bir maç, Stewart'a ise James'i sportmenlik dışı bir şekilde tekraren takip ederek sahadaki tartışmayı tırmandırdığı için 2 maç men cezası verildi.

Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamamış ve rakibinin üstüne yürümüştü. Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürülmüştü.

TIKLAYIN - Stewart'a dirsek attı ortalık karıştı; LeBron James'in oyundan atıldığı maçı Lakers kazandı!

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