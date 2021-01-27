LeBron James'in senatörlüğe adaylığını koyması için kampanya başladı

Cumhuriyetçi Senatör Rob Portman'ın emekliliği, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) süperstarı LeBron James'in senatörlüğe adaylığını koyması yönündeki çağrıları beraberinde getirdi.

Ohiolu Portman, Senato'yu bırakacağını ve 2022'de üçüncü dönem için aday olmayacağını duyururken, senatörün boş kalacak koltuğu Demokratlar için önemli bir hedef haline gelecek.

Senato'da Demokrat Sherrod Brown'la birlikte Ohio eyaletini temsil eden Portman, görevden ayrılma kararında "ülkenin gitgide kutuplaşmış olmasını" sorumlu tuttu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, şimdilerde sosyal medyada yapılan çağrılardaysa, Cleveland Cavaliers'la şampiyonluk yaşamış, Akron doğumlu Los Angeles Lakers efsanesi James'in aday olması isteniyor.

Donald Trump'ı sözünü esirgemez bir şekilde eleştirmiş olan 36 yaşındaki James, hatta bir keresinde Trump'a "serseri" demiş ve eski başkanın yüzüne palyaço emojisi yerleştirdiği bir fotoğraf paylaşmıştı.

Politik konularda sessiz kalmıyor

Siyahilerin Hayatı Önemlidir hareketinin önde gelen destekçisi James, siyahi seçmenlere yönelik baskıyı sonlandırmak adına "More Than A Vote" (Bir Oydan Fazlası) projesini hayata geçirmişti.

James 2018'de de Ohio eyaletinde yer alan memleketi Akron'da, özellikle bu toplulukta risk altındaki çocukları hedefleyen "I Promise School" okulunu açmıştı.

NBA yıldızı siyasete dair herhangi bir istek taşımadığını savunsa da CNN'e verdiği bir röportaj sırasında, Trump'ı yenebilecek yegane kişinin kendisi olması halinde başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuyla karşı karşıya kalmıştı.

James, sunucu Don Lemon'ın sorusuna "Pekala, bu durumda aday olabilirim" yanıtını vermişti.