LeBron James'in lise forması, yarım milyon dolara satıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta oynayan LeBron James'in lise döneminde giydiği forma, yarım milyon dolara satıldı.

The Oregonian/OregonLive'dan Aaron Yohannes'e göre, LeBron'un 2002 yılının Şubat ayında Sports Illustrated dergisinin kapağında giydiği St. Vincent St. Mary's lise forması, bir müzayedede lise forması satışı için yeni bir dünya rekoruna ulaşarak, 512 bin dolara satıldı.

Bu satış, geçtiğimiz yıl Barack "Barry" Obama'nın 1979 Hawaii State Şampiyonu olan erkek üniversite takımının bir üyesi olarak Punahou Okulu'ndaki son yılında giydiği 23 numaralı formasını satmasıyla elde edilen 192 bin dolarlık bir önceki dünya rekorunu geride bırakmış oldu.