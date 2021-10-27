LeBron James ile Squid Game'in yaratıcısı arasında 'final' polemiği

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Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, son zamanların en popüler dizilerinden; dolayısıyla aynı zamanda sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Dizi üzerine yorum yapanlardan biri de tüm zamanların en iyi basketbolcularından biri kabul edilen Lebron James oldu; Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-Hyuk ise eleştiriye kinayeli bir cevap verdi.

Hwang, LeBron'un dizinin finalini eleştirmesiyle ilgili olarak, "Bu benim yazdığım son, onun aklında kendisini daha memnun edecek bir son varsa belki devam sezonunu çekebilir. Ben de izlerim ve ona 'Dizinin tamamını sevdim, finali dışında' diye mesaj atarım" dedi.

LeBron, söyleşinin ilgili bölümünü alıntılayarak, "Bu gerçek olamaz değil mi? Umarım değildir" diye bir tweet attı.

James, dizinin birinci sezonunun finalini kameralar önünde Los Angeles Lakers'tan takım arkadaşı Anthony Davis ile konuşmuş ve "2. sezon için hikayeyi ayarladıklarını biliyorum ama uçağa bin ve kızını görmeye git kardeşim. Sen ne yapıyorsun?" demişti.