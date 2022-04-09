LeBron James'den Fenerbahçe Safiport'un yıldızına ve atmosfere övgü

T24 Spor

Tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu tartışmalarında adı her geçen yıl daha fazla geçmeye başlayan LeBron James, kadın basketbolunda önemli bir başarıya imza atarak Euroleague'de finale kalan Fenerbahçe Safiport ile ilgili bir paylaşım yaptı.

James, EuroLeague'in paylaşımını alıntılayarak beş ateş emojisi paylaştı ve "Kayla McBride da bu işi biliyor! FENA!" yazdı.

Euroleague'in paylaşımında, "Euroleague Kadınlar tarihindeki en iyi atmosfer. NOKTA. İSTANBUL'DA ÇATI BİNADAN AYRILACAK" yazıyordu.

James'in paylaşımı on binlerce beğeni aldı. Eurolegue'in paylaştığı video şöyle:

Fenerbahçe Safiport'un USK Prag'ı 83-74 ile geçtiği maçta McBride 15 puan kaydetti.