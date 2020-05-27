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Dünya

LeBron James de ABD'de polisin şiddetiyle ölen siyah vatandaş George Floyd için tepki gösterdi: Şimdi anlıyor musun!

James, polis şiddetine tepki için ulusal marş sırasında diz çöken Colin Kaepernick'i hatırlattı

27 Mayıs 2020 15:17

Ünlü basketbolcu LeBron James, George Floyd adlı siyah vatandaşın, gözaltına alınırken polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesine tepki veren binlerce kişinin arasına katıldı. 

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de yaşananlara Instagram hesabından sert tepki gösterdi.

James, 2017 yılında siyah vatandaşlara karşı polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden sonra adeta Amerikan futbol liginden aforoz edilen yıldız Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu. “İşte sebebi” diye yazan James, “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hâlâ net değil mi? #UyanıkKal” ifadelerini kullandı.

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