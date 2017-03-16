LDP’nin eski başkanına izin yok: Yüzde 0.06 oyumuzla bizi bile konuşturmadılar!

Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) eski başkanı Cem Toker’in Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılması planlanan etkinliği dekanlıktan izin alınamadığı için iptal edildi.

Toker, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin Boğaziçi Üniversitesi’nde ile Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın da Bilgi Üniversitesi’nde konuşmasına izin verilmemesini hatırlatarak “Bu korkunun bir nedeni olmalı. Yüzde 0.06 oyumuzla bizi bile konuşturmadılar” dedi.

Toker’in Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle: