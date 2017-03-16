Üniversitelerden manzaralar; CHP'li Böke Boğaziçi'nde, Nazlıaka Bilgi'de konuşturulmadı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin Boğaziçi Liderler Zirvesi’nde yapacağı konuşma, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptal edildi. Rektörlük, ilan edilmiş programdan Böke’nin konuşmasını çıkararak konuşmasına izin vermedi. Bir diğer etkinlik iptali de Bilgi Üniversitesi'nden geldi. Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, katılması planlanan Bilgi Üniversitesi'ndeki etkinliğin engellendiğini, üniversite rektörünün kendisini arayıp "Çok baskı altındayım, özür dilerim" dediğini belirtti.

Bilgi Üniversitesi daha sonra yazılı olarak yaptığı bir açıklama ile Nazlıaka'nın katılacağı toplantının yönetime "öğrenci kulübü"nün bir etkinliği olarak bildirildiğini ifade etti. Açıklamada "İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir etkinliğin düzenlenebilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için, izin prosedürlerinin işletilmesi ve ilgili birimlere başvurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Üniversitede konuşmaya Rektörlük engeli

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün 18-19 Mart tarihlerinde düzenlediği Boğaziçi Yönetim ve Liderlik Zirvesi’nin 2. gününde, pazar günü, saat 16.20 - 17.00 saatinde "Yeni Ekonomide Liderlik" konusunda bir konuşma yapacaktı.

Konuşma tarihi ve saati belirlendikten sonra, toplantıya üç gün kala, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Böke’nin konuşmasının programdan çıkarılmasını istedi. Konuşmasının Rektörlük tarafından iptal edildiği Böke’ye önceki gün bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektörlük seçimlerinde en çok oyu Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu'nun almasına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, engelleme gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Akademi kulislerinde rektörün, “referandum sürecinde hayır tezinin dile getirilmesinden dolayı duyduğu çekince nedeniyle” Böke’nin konuşmasını engellediği ifade ediliyor. Öte yandan Rektör’ün iptalle ilgili olarak “OHAL nedeniyle siyasi kimliklere izin veremem” dediği de ileri sürüldü.

Öte yandan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da Bilgi Üniversitesi'ndeki etkinliğe dair attığı tweette buluşmanın engellendiğini, üniversite rektörünün kendisini arayıp "Çok baskı altındayım, özür dilerim" dediğini yazdı.

Bilgi Üniversitesi'nden açıklama

Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Ege Yazgan, daha sonra yazılı olarak şu açıklamayı yaptı:

15.03.2017’de sosyal medya kanallarında Milletvekili Sayın Aylin Nazlıaka’nın konuk olacağı bir etkinliğin planlanmakta olduğunu gördük. Konuyu incelediğimizde gerekli izin prosedürlerinin işletilmediğini ve ilgili birimlere başvurulmadığını tespit ettik. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir etkinliğin düzenlenebilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için, izin prosedürlerinin işletilmesi ve ilgili birimlere başvurulması gerekmektedir. Oysa bu durumda girişimin Sayın Nazlıaka’nın katılacağı bir toplantı olarak bildirilmediği, olağan bir öğrenci kulübü toplantısı olarak belirtildiğini gördük. Üniversite iç yönetmeliklerine uygun şekilde başvurusu yapılmayan hiçbir etkinliğin gerçekleştirilemeyeceği de açıktır.

Sayın milletvekiline, bilgimiz dışında öğrencilerimiz tarafından toplantıya izin verildiği aktarılmıştır. Bu gelişmeler üzerine kendisini telefonla aradım. Aramamın nedeni, Sayın Nazlıaka’yı ve üniversitemizi zor durumda bırakan bu gelişmeden dolayı özür dilemekti. Bu konuşma sırasında hiç bir biçimde “baskı altında olduğum" terimini kullanmadım. Böylesi bir durum da vaki değildir. Kendisine yalnızca güvenlik hususundaki hassasiyet ve endişelerimi aktardım. Kendisini her zaman Rektörlük olarak kampüsümüzde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı da belirttim.

İstanbul Bilgi Üniversitesi bugüne kadar yılda 1000’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan, farklı görüşlere kapılarını açmaktan çekinmeyen bir üniversitedir. Bundan sonra da aynı demokratik ve çoğulcu tavrını koruyacaktır.

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