-LDP'DEN YSK'YA DİLEKÇE ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dilekçe vererek, ''12 Haziran 2011 seçimlerinde kullanılmayan 25 milyon oy pusulasının akıbetini'' sordu. LDP'den yapılan yazılı açıklamada, Toker tarafından konu hakkında YSK'ya bugün iletilen dilekçeye yer verildi. Dilekçede, 12 Haziran seçimleri öncesi basına yansıyan ve YSK tarafından da teyit edilen bilgiye göre, 19 milyon yedek oy pusulası bastırıldığı ve seçim bölgelerine gönderildiği belirtildi. Seçimlerde oy kullanmayan 6 milyondan fazla seçmenin pusulaları da eklenince kuruma seçim bölgelerinden en az 25 milyon kullanılmamış oy pusulasının iade edilmiş olması gerektiği ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Türkiye genelinde kullanılmadığı kesin 25 milyon oy pusulası, kurumunuza seçim bölgelerinden iade edilmiş midir? Bu iade esnasında, iade sayısını belirten bir tutanak tutulmuş mudur? Kurumunuza iade edilen veya edilecek olan 25 milyon kullanılmamış pusulanın akıbetiyle ilgili bir karar alınmış mıdır? Eğer söz konusu kullanılmamış pusulalar kurumunuza iade edilmişse basına sergilemeniz ve kamuoyuyla paylaşmanız mümkün müdür? Kullanılmayan 25 milyon pusula tarafınıza iade edilip imha edildiyse hangi yöntemle ne zaman ve kimler tarafından imha edilmiştir? Sorularımızı yüksek değerlendirmelerinize, saygılarımızla arz ederiz.''