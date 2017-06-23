LDP'den Adalet Yürüyüşü açıklaması: Tarihe not düşmek için katılacağız

Liberal Demokrat Partisi (LDP) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlayan 'Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını açıkladı. "Yargı bağımsızlığının önemine yönelik yapılan her girişime destek verildiği" belirtilen açıklamada, "Genel Başkan Gültekin Tırpancı ve partililerinden oluşacak bir grup dayanışma için yürüyüşün Sakarya kısmına sembolik olarak katılacaklardır" denildi.

'Tarihe not düşme amacıyla yürüyüşe katılacağız'

LDP'nin açıklamasında şu ifadeler alıyor.

"Liberal Demokrat Parti kuruluşundan beri, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemine, adalete güvenin yeniden tesisine yönelik toplum bilincini arttıracak her girişime, partiler ve ideolojiler üstü bir yaklaşımla destek vermiştir, vermeye de devam edecektir.

"Bu çerçevede, Genel Başkanımız Sn. Gültekin Tırpancı ve partililerimizden oluşacak bir grup, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince Ankara'dan İstanbul'a yapılmakta olan ADALET YÜRÜYÜŞÜ'ne destek, dayanışma ve tarihe not düşme amacıyla, Sakarya kısmına sembolik olarak katılacaklardır.

Basınımzın ve kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur."