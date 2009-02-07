T24 LogoT24 Logo
Politika

LDP ve ANAP işbirliği yapacak

LDP Genel Başkanı Toker ve ANAP Genel Başkanı Uzun, yerel seçimlerde siyasi işbirliği içinde bulunacaklarını açıkladılar.

07 Şubat 2009 02:00

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun, yerel seçimlerde siyasi işbirliği içinde bulunacaklarını açıkladılar.

Toker ve Uzun, Anavatan Partisi’nin Genel Merkezi’nde düzenledikleri ortak basın toplantısıyla, 29 Mart Yerel Seçimlerinde ve sonrasında siyasi işbirliğinde bulunacaklarını açıkladılar.
Uzun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugünkü siyasi ortamın, seçim ve siyasi partiler yasalarının getirdiği şartların, partilerin ortak paydalarında güç birliği yapmalarını gerekli kıldığını belirterek şunları dedi:

"Siyasetimize uzlaşma, özveri, ortak çıkarlar çerçevesinde dayanışma gibi kavramları, Türkiye’yi bugünkü konuma sokan eski nesil siyasetçiler değil, yeni nesil siyasetçiler getireceklerdir. Bu bağlamda Anavatan Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Uzun ve ekibi ile yaptığımız görüşmelerde işbirliği konusunda mutabakata varmış bulunuyoruz. Liberal Demokrat Parti, yerel seçimlerde aday çıkartmadığı tüm birimlerde Anavatan adaylarına destek verme ve yerel seçimler sonrasında da bu işbirliği anlayışını Anavatan Partisi ile sürdürme kararı almıştır. Bu destek ve işbirliği anlayışı, bazıları için bugünkü şartlarda rakamsal bir önemi taşıyor gibi görünmese bile, "kırk katır veya kırk satır’a mahkum edilmiş, arayış içinde bulunana toplumumuza, merkez sağın canlandırılmasında ilk samimi ve somut adımın atılışı olarak değerlendirilmelidir."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24