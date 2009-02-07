LDP ve ANAP işbirliği yapacak

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun, yerel seçimlerde siyasi işbirliği içinde bulunacaklarını açıkladılar.



Toker ve Uzun, Anavatan Partisi’nin Genel Merkezi’nde düzenledikleri ortak basın toplantısıyla, 29 Mart Yerel Seçimlerinde ve sonrasında siyasi işbirliğinde bulunacaklarını açıkladılar.

Uzun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugünkü siyasi ortamın, seçim ve siyasi partiler yasalarının getirdiği şartların, partilerin ortak paydalarında güç birliği yapmalarını gerekli kıldığını belirterek şunları dedi:



"Siyasetimize uzlaşma, özveri, ortak çıkarlar çerçevesinde dayanışma gibi kavramları, Türkiye’yi bugünkü konuma sokan eski nesil siyasetçiler değil, yeni nesil siyasetçiler getireceklerdir. Bu bağlamda Anavatan Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Uzun ve ekibi ile yaptığımız görüşmelerde işbirliği konusunda mutabakata varmış bulunuyoruz. Liberal Demokrat Parti, yerel seçimlerde aday çıkartmadığı tüm birimlerde Anavatan adaylarına destek verme ve yerel seçimler sonrasında da bu işbirliği anlayışını Anavatan Partisi ile sürdürme kararı almıştır. Bu destek ve işbirliği anlayışı, bazıları için bugünkü şartlarda rakamsal bir önemi taşıyor gibi görünmese bile, "kırk katır veya kırk satır’a mahkum edilmiş, arayış içinde bulunana toplumumuza, merkez sağın canlandırılmasında ilk samimi ve somut adımın atılışı olarak değerlendirilmelidir."