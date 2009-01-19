LDP seçimde bazı partilerle iş birliği yapacak

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, yerel seçimlerde aday çıkarmayacakları il ve ilçelerde, bazı partilerle güç birliği yapabileceklerini söyledi. Partisinin Sakarya İl Teşkilatı hizmet binasının açılışına katılan Toker, yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.





İnternetten gelen adaylık başvurularını değerlendirdiklerini kaydeden Toker, şöyle konuştu:



''Arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Her yerde aday çıkarabilecek miyiz bilmiyoruz. Yerel seçimlerde aday çıkarmayacağımız il ve ilçelerde bazı partilerle güç birliği yapabiliriz. İl ve ilçeler bazında diğer partiler hangi adayları çıkarıyor? Burada bizim adaylarımız var mı? Bunların hepsini ölçüp biçeceğiz. Daha bunun için bir aya yakın bir zaman var. İlla ki aday çıkaracağız diye de aday çıkarmayacağız. Sakarya'dan sanıyorum ki bir aday çıkaracağız.''



Devletin israfı kesmesi lazım

Konuşmasında küresel krize de değinen LDP Genel Başkanı Toker, devletin kriz ortamında tasarruf tedbirleri almadığını öne sürdü. Millet ile devlet bütçesinin birbirinden farklı olmadığını kaydeden Toker, şunları söyledi:



''Kriz ortamında insanlar para harcamaktan çekiniyor. Bu durumda da devletin geliri düşüyor. Devletin geliri düşeceğine göre israfı ve harcamaları kısması lazım. Bazı kurumlar Ankara'da bir arada çalışsın. Vergi ve harçlara yüzde 12 zam yapıldı, kriz dinlenmedi. Memurların maaşına zam yapıldı ama esnaf kan ağlıyor ve iş adamları zorda. İş adamlarımız iş yerlerindeki her üç lambadan ikisini kapatarak ekonomi yapıyor ama devletin umurunda değil. TBMM'ye ait üç yaşındaki 60 araç yenileniyor. Fransa'da kriz nedeniyle Eyfel Kulesi'ni dahi kararttılar. Hükümetin aldığı örnek bir tasarruf tedbiri gösterin. Niye hep vatandaş kemer sıksın? Ben buna itiraz ediyorum.''



Erdoğan'ın söylemleri ile eylemleri tutarlı değil



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda hükümetin tavrını da eleştiren Cem Toker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail aleyhindeki söylemleri ile eylemlerinin tutarlı olmadığını öne sürdü.



İsrail'in güçlü bir devlet olduğunu kaydeden Toker, elinde bulundurduğu gücün sivilleri katletme hakkı tanımadığını belirterek, şöyle konuştu:



''Savunma ihaleleri konusunda İsrail'e göbekten bağlıyız. İnsanlıktan nebze kadar pay aldıysak, İsrail'in yaptığını tasvip etmemize imkan yok. İsrail'in en sert şekilde eleştirilmesi lazım. İsrail'in bir şey yapma hakkı, her şeyi yapma hakkını vermez. 'Hamas terör örgütü' diyorsan, Gazze'de 350 çocuğun öldürülmesini haklı gösteremezsin. İsrail isteseydi bir gecede 10 Hamas binasını yerle bir eder ve bir sivilin dahi burnu kanamazdı. Hükümet eleştirilerinde samimiyse ne için TBMM'den bir tane bile kınama kararı çıkmıyor?''