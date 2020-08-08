LDP'den Cumhurbaşkanlığı'na Ayasofya dilekçesi: Camiye çevirme kararı uluslararası hukuka aykırı

Liberal Demokrat Parti (LDP), Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu dilekçeyle Ayasofya'nın camiye çevrilmesine yönelik kararnamenin iptalini talep etti. Dilekçede, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilirken, "Mevcut uluslararası sözleşmeler ile bir kültür varlığı olan Ayasofya'nın korunması zaruridir" denildi.

Dilekçede, "Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi yönündeki kararı iptal etmesi, Cumhurbaşkanlığının Ayasofya'yı eski statüsüne döndürmesi için bir gerekçe değildir. Mevcut uluslararası sözleşmeler ile bir kültür varlığı olan Ayasofya'nın korunması zaruridir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin de taraf olduğu Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne de atıfta bulunulan dilekçede söz konusu kararnamenin bu sözleşmeyi ihlal ettiği öne sürüldü.

LDP Genel Başkanı Gültekin Tırpancı imzalı dilekçede, "Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair 10.07.2020 tarihli karar, Ayasofya'nın üstün evrensel değerini olumsuz etkileyecektir" denilirken, bu kapsamda kararnamenin iptal edilerek Ayasofya'nın yeniden müzeye çevrilmesi istendi.

LDP'nin Cumhurbaşkanlığına sunduğu dilekçe şöyle: