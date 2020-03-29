LCW ve Mavi, internet sitelerini de kapattı

Türkiye'de etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta mağazalarını kapatan LC Waikiki ve Mavi Jeans, internet satışlarını da durdurdu.

Geçen hafta mağazalarını kapatan LC Waikiki ve Mavi Jeans markaları internet satışlarını da durdurduklarını açıkladı.

Duvar'ın haberine göre, Mavi Jeans’nin sitesinden yaptığı açıklamada, 29 Mart itibarıyla online satışların durdurulduğu belirtti ve online siparişler için iade süresini sitenin açılmasını takiben 90 güne uzattıkları bilgisini verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de birçok marka mağazalarını kapattıktan sonra internetten satışa yönelmişti.