LCD mi Plazma mı ?

İnce televizyon yelpazesi son derece geniş. Sizlere doğru cihazı seçmenizde yardımcı olacağız.



HD-Ready, Full-HD, Progressive, HDMI, 100Hz; insanın kafasının karışması doğal. İlerleyen sayfalarda kısaltmaların ve terimlerin arkasında neler gizlendiğini anlatacağız. Böylece televizyon alırken tam bilgiye sahip olacaksınız.



Tasarruf püf noktası

TV alırken cihazın gerçek bir açma/kapama tuşunun olmasına dikkat edin. Ancak bu şekilde cihazın bekleme modunda iken hiç enerji harcamadığından emin olabilirsiniz. Alternatif olarak şalteri olan bir priz de kullanabilirsiniz. Bu şekilde gereksiz yere enerji harcanmamış olur.



Acele etmeyin

Şunu peşinen söyleyelim: İnce ekranlı televizyonlar ancak mükemmel kalitede dijital sinyal aldıkları zaman en iyi görüntü kalitesine ulaşırlar. Şu sıralar ancak uydu (DVB-S), kablo (DVB-C) veya DVD / Blu-ray disklerden yeterli kalitede dijital sinyal alabilirsiniz. Antenlerle her yerden seyredebileceğiniz DVB-T o kadar güçlü sıkıştırılmıştır ki, HD televizyonlarda bu sinyal karelenmelere ve görüntü bulanıklığına sebep olur. Eğer TV-sinyallerinizi hala analog olarak alıyorsanız konu kapanmıştır: Tüplü televizyonunuzu kullanmaya devam edin ve HD televizyonları aklınızdan geçirmeyin.



LCD televizyonlarda görüntüleme için sıvı kristaller kullanılır. Bu kristaller ışığın kutuplaşma yönünü kontrol edebilme ve böylece rengi değiştirme yeteneğine sahiptir. Buna elektronik dürtüler (impulse) sayesinde ulaşılır. Kristalleri aydınlatacak ışık, flüoresan tüplerden (CCFL) oluşan bir arka aydınlatmadan gelir. Fakat en yeni gelişmeler ışığında bu tüpler yerini ışık diyotlarına (LED) bırakmıştır. Bunun birçok avantajı vardır: Daha az enerji tüketimi, düşük yapı derinliği (daha ince TV'ler) mümkün olabiliyor ve LED arka aydınlatma seviye seviye açılıp kapanabiliyor. Bu da daha yüksek kontrast oranlarına ve ekranın siyah görüntüleme değerinin artmasına imkân tanıyor.



Daha siyah ve daha renkli

Plazma televizyonlarda görüntü gaz sayesinde oluşturulur. Gaz, cihazda bulunan aydınlatıcı plazma deşarjları sayesinde ışımaya başlar. TV'nin her görüntü noktası (piksel) birbirinden ayrılmış üç odacıktan oluşur. Bu odacıklar kırmızı, yeşil veya mavi renklerden sorumlu gazlar ile doldurulur. Bu renklerin karışımı sayesinde belirli bir piksele istenilen renk verilebilir. LCD televizyonlarda olduğu gibi arka aydınlatmaya gerek olmadığı için Plazmada renkler daha parlak ve keskindir; her şey bir yana siyah cidden siyahtır. Aynı zamanda kontrast oranı da LCD rakiplerine göre çok daha yüksektir.



Farklar gittikçe azalıyor

Plazma-TV'lerin LCD'lere karşı en büyük kozu daha iyi siyah değeri ve daha yüksek resim kontrastı idi. Fakat LED arka aydınlatma ve diğer görüntü düzeltme teknolojileri sayesinde fark azalıyor. Güç tüketimi konusunda da rakipler birbirine denk. Bir LCD cihaz test edildiğinde zamanla tüketilen enerji miktarı genellikle aynıdır. Buna karşın Plazmada enerji tüketimi o anda gösterilen karenin aydınlığı ve renk yelpazesine göre sürekli azalıp artıyor ve tüketimde şiddetli dalgalanmalar meydana geliyor. Aynı ekran köşegenine sahip ve tipik donanımlar sunan iki cihazın enerji tüketimi yaklaşık olarak aynı.