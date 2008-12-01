LCD mi Plazma mı ?

İnce televizyon yelpazesi son derece geniş. Sizlere doğru
cihazı seçmenizde yardımcı olacağız.
HD-Ready,
Full-HD, Progressive, HDMI, 100Hz; insanın kafasının karışması doğal.
İlerleyen sayfalarda kısaltmaların ve terimlerin arkasında neler
gizlendiğini anlatacağız. Böylece televizyon alırken tam bilgiye sahip
olacaksınız.
Tasarruf püf noktası
TV alırken
cihazın gerçek bir açma/kapama tuşunun olmasına dikkat edin. Ancak bu
şekilde cihazın bekleme modunda iken hiç enerji harcamadığından emin
olabilirsiniz. Alternatif olarak şalteri olan bir priz de
kullanabilirsiniz. Bu şekilde gereksiz yere enerji harcanmamış olur.
Acele etmeyin
Şunu
peşinen söyleyelim: İnce ekranlı televizyonlar ancak mükemmel kalitede
dijital sinyal aldıkları zaman en iyi görüntü kalitesine ulaşırlar. Şu
sıralar ancak uydu (DVB-S), kablo (DVB-C) veya DVD / Blu-ray disklerden
yeterli kalitede dijital sinyal alabilirsiniz. Antenlerle her yerden
seyredebileceğiniz DVB-T o kadar güçlü sıkıştırılmıştır ki, HD
televizyonlarda bu sinyal karelenmelere ve görüntü bulanıklığına sebep
olur. Eğer TV-sinyallerinizi hala analog olarak alıyorsanız konu
kapanmıştır: Tüplü televizyonunuzu kullanmaya devam edin ve HD
televizyonları aklınızdan geçirmeyin.
LCD televizyonlarda görüntüleme için sıvı kristaller kullanılır. Bu
kristaller ışığın kutuplaşma yönünü kontrol edebilme ve böylece rengi
değiştirme yeteneğine sahiptir. Buna elektronik dürtüler (impulse)
sayesinde ulaşılır. Kristalleri aydınlatacak ışık, flüoresan tüplerden
(CCFL) oluşan bir arka aydınlatmadan gelir. Fakat en yeni gelişmeler
ışığında bu tüpler yerini ışık diyotlarına (LED) bırakmıştır. Bunun
birçok avantajı vardır: Daha az enerji tüketimi, düşük yapı derinliği
(daha ince TV'ler) mümkün olabiliyor ve LED arka aydınlatma seviye
seviye açılıp kapanabiliyor. Bu da daha yüksek kontrast oranlarına ve
ekranın siyah görüntüleme değerinin artmasına imkân tanıyor.
Daha siyah ve daha renkli
Plazma televizyonlarda
görüntü gaz sayesinde oluşturulur. Gaz, cihazda bulunan aydınlatıcı
plazma deşarjları sayesinde ışımaya başlar. TV'nin her görüntü noktası
(piksel) birbirinden ayrılmış üç odacıktan oluşur. Bu odacıklar
kırmızı, yeşil veya mavi renklerden sorumlu gazlar ile doldurulur. Bu
renklerin karışımı sayesinde belirli bir piksele istenilen renk
verilebilir. LCD televizyonlarda olduğu gibi arka aydınlatmaya gerek
olmadığı için Plazmada renkler daha parlak ve keskindir; her şey bir
yana siyah cidden siyahtır. Aynı zamanda kontrast oranı da LCD
rakiplerine göre çok daha yüksektir.
Farklar gittikçe azalıyor
Plazma-TV'lerin
LCD'lere karşı en büyük kozu daha iyi siyah değeri ve daha yüksek resim
kontrastı idi. Fakat LED arka aydınlatma ve diğer görüntü düzeltme
teknolojileri sayesinde fark azalıyor. Güç tüketimi konusunda da
rakipler birbirine denk. Bir LCD cihaz test edildiğinde zamanla
tüketilen enerji miktarı genellikle aynıdır. Buna karşın Plazmada
enerji tüketimi o anda gösterilen karenin aydınlığı ve renk yelpazesine
göre sürekli azalıp artıyor ve tüketimde şiddetli dalgalanmalar meydana
geliyor. Aynı ekran köşegenine sahip ve tipik donanımlar sunan iki
cihazın enerji tüketimi yaklaşık olarak aynı.