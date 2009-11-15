Lc Waikiki'den Zana açıklaması

T24- Lc Waikiki adlı mağazalar zincirinin, DEP eski milletvekili Leyla Zana'ya satıldığı iddiası iki yıl sonra yeniden hortladı. Firma gazetelere ilan vererek şirketin ortaklık yapısında hiçbir değişiklik olmadığını açıkladı.



LC Waikiki adlı giyim mağazalar zincirinin, DEP eski milletvekili Leyla Zana tarafından satın alındığı yolundaki iddialar, iki yıl sonra yeniden hortladı. Firma gazetelere ilan vererek şirketin ortaklık yapısında hiçbir değişiklik olmadığını açıkladı.



1997’den bu yana Türk markası olan fabrikaları ve 180 mağazası ile binlerce insana iş imkanı sağlayan firmanın 500 milyon dolar yıllık cirosu bulunuyor. Yılda 130 milyon dolar da ihracat yapıyor. Firma hakkında iki yıl önce de internet üzerinden aynı kampanya başlatılmış ve LC Waikiki’nin DEP eski milletvekili Leyla Zana tarafından satın alındığı öne sürülerek ‘’Verdiğiniz paranın kurşun olarak size geri dönmesini istemiyorsanız, bu firmadan alış veriş yapmayın’’ denilmişti.



YÜZDE 7’Sİ FRANSIZ….



Kökeni Fransız olan firmanın adı ünlü Waikiki plajından esinlenerek ve Fransızca arkadaş anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harflerinden oluştu. 1988’de Malatyalı Küçük ailesinin sahibi olduğu Taha Tekstil, Waikiki’nin Türkiye’de üretimini yaptı. Taha Grubu 1991’de Tema Tekstil’i kurarak markanın Türkiye lisansını aldı. 1997’de ise, Waikiki’nin sahipleri markalarını Tema grubuna sattı.



Halen 47 ilde, 120 bin metrekare satış alanı ve 180 mağazası ile hizmet veren firmanın yönetiminde Safranbolu’lu Dizdar ile Malatya’lı Küçük ve Kısacık ile Fransız Amouyal aileleri bulunuyor. 1997’de LC Waikiki markasının tüm dünyadaki haklarını Tema Tekstil satın aldı ve yapılan anlaşma gereği, markanın ilk sahibi olan Fransız Amouyal Ailesi'ne, yüzde 7 hisse verildi