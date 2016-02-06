"LC Waikiki yöneticilerini uyarıyoruz, gelin kimse zarar görmesin!"

Liman-İş Sendikası LC Waikiki İşyeri Komitesi*

Gece vardiyalarında doktor bulunmuyor. Çay saatlerinde oturacak yer olmadığı için kaldırımlarda soğukta ve yağmurda ıslanarak çay içiyoruz. İçeride ısıtma sistemi olmadığı için kat kat giyinip çalışıyoruz. Yıllık izinlerin 4 günü, yasa boşluğundan yararlanılarak gelinmeyen günlere sayılıyor.

Böylece insanların yılda bir kullandıkları izinleri de ellerinden alınıyor. Hijyen koşulları yetersiz ve namaz kılan arkadaşların abdest alacakları temiz bir ortamları yok. Temizlikte çalışan kadın arkadaşlar gece vardiyasında çalışmıyorlar ve lavabolar mikroptan geçilmiyor. Kesici ve delici aletlerle çalışıldığı için yılda bir tetanoz aşısı yapılması gerekiyor fakat yapılmıyor. Talep edilen her şeyin karşılığında “Yapılırsa primleriniz düşer” diye açıklama yapılıyor.

Doktora gidip rapor aldığımızda da primleriniz düşüyor. Doktor deyince, “Buranın doktoruna gidin” deniyor, Yakında ameliyatları bile işyerinde yapacaklar! İşyerinde çalışanların yüzde 70’e yakını bel ve boyun fıtığı. Yaptığımız iş gereği bizlerden sayı isteniyor. O sayıyı veremediğimiz taktirde tehdit ediliyoruz.

LCW’de çalışma koşulları çok ağır ve zor.

Sürekli olarak tempolu çalışmamız gerekiyor. Ağır şartlar altında çalıştığımız yetmiyormuş gibi, paydos saatlerinde dinlenecek ve oturacak bir alan yok. Tekstil ürünlerinin lideri olan LCW’nin sahibi Sayın Mustafa Küçük, ramazan ayında çalışanlarına verdiği iftar yemeğine işçisine asgari ücretle yetinmeyi öğretip, buna karşın çalışanlarından helallik istemeyi de ihmal etmiyor.

Maddi durumu kötü olan çalışan işçilere kurmuş olduğu yardım komisyonundan faydalanmalarını isteyerek iyi patron rolünü oynamaya çalışıyor. LCW’de değişmesi gereken çok şey var. Bu değişiklik işçilerin birlik ve beraberliğiyle olur. Yakın zamanda LCW işçilerinin yapacağı toplusözleşme bir çok şeyin rengini değiştirecektir.

En hızlı şekilde büyüyen ve adını duyuran LC Waikiki mağaza üstüne mağaza açarken, asgari ücrete çalıştırdığı işçiye bu parayla yaşamayı öğretiyor. Ve işçilerin en ufak hatasında işçiye tutanak tutarak sözde vermiş olduğu primden keserek kâr elde ediyor. 2014 yılında kurumsal firmalar arasında 17. sırada yer alan LC Waikiki, 2023’te ise ilk 5’i hedeflediğini söylüyor. Ama peki nasıl ve neyle? Tabii ki Esenyurt’ta bulunan lojistik merkezlerinde yeni bina yapıp, kurduğu makineleşme sistemiyle. Yaklaşık 3 bin işçinin çalıştığı firmamız bize kölece yaşam sunuyor. Birçok mesleki hastalığın meydana geldiği işyerinde hiç bir önlem alınmıyor.

Sık olarak görülen bel fıtığı ağır koli kaldırmaktan ve sürekli ayakta çalışmaktan kaynaklanıyor. Ayrıca kadın işçilerde de sabit yerlerinde çalıştıkları için boyun ve bel fıtığı görülüyor. Bazı bölümlerde kadın işçiler iş sayısı vermesi zorunlu olduğundan, hızlı çalışmaktan dolayı parmaklarında ve bileklerinde problemler oluşuyor.

Buna karşılık hiç bir önlem alınmıyor. Sözde iş güvenlik uzmanları var. Ama bu uzmanlar arada sahaya inip işçilere sebepsiz yerden tutanak tutuyorlar ve bu nedenle işçilerin primleri kesiliyor. Büyük bir firma olan ve “İyi giyinmek herkesin hakkı” diyen firmada tüm zorluğu işçi çekiyor. LC Waikiki’de yürütülen sendika çalışmamız hız kazanmış ve her gün büyüyerek devam etmektedir.

En kısa zamanda toplu sözleşme masasına oturacağız ve hak ettiğimiz insanca ücret, insanca çalışma koşullarına kavuşacağımız buradan LC Waikiki patronlarını ve yöneticilerini uyarıyoruz. Gelin kimse zarar görmesin. Kaybeden işçi değil siz olursunuz. Biz olmazsak sizler de olmazsınız. Sendika haktır engellenemez.

Bu yazı ilk Evrensel'de yayımlanmıştır.