LC Waikiki, Güney Amerika’da mağaza açan ilk yerli marka oldu

Perakende markası LC Waikiki, Güney Amerika pazarına giren ilk yerli marka oldu. LC Waikiki, Ekvador’un başkenti Kito ve Peru’nun başkenti Lima’da iki mağaza açtı. Böylece 51 ülke, 327 farklı şehirde bin 110 mağazaya ulaştı. LC Waikiki, 2021 yılının sonuna kadar bulunduğu ülke sayısını 55’e yükseltmeyi hedefliyor.

Yeni bir kıtaya adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “LC Waikiki olarak ülkemiz için çalışıyoruz. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa’nın ilk 3 moda perakende markasından biri olmak. Bu topraklardan bir dünya markası çıkarmak için kararlı adımlarla ilerliyoruz. Pandemi koşullarına rağmen yurtdışı yatırımlarımıza ara vermedik ve yeni ülkelere girmeyi sürdürüyoruz. Bu yıl Güney Amerika’nın yanı sıra Afrika yatırımlarımız da devam edecek” dedi.