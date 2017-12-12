LC Waikiki 2018'de 8 bin kişiyi istihdam edecek

İSTANBUL, (DHA)- LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2018 yılında 8 bin kişiyi istihdam edeceklerini açıkladı. 12 yeni ülkeye giriş yaparak yurtiçi ve yurtdışında toplam 150 mağaza açacaklarını söyleyen Küçük, \"Yüzde 33 büyümeyle 16,2 milyar TL ciroyu aşmayı hedefliyoruz\" dedi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve hedeflerini düzenlenen basın toplantısında açıkladı. \'İyi giyinmek herkesin hakkı\' misyonuyla faaliyetlerini yürüten LC Waikiki\'nin 2018 yılında 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak 50 ülkeye ulaşmayı hedeflediğini anlatan Vahap Küçük, \"2017 yılında yurtdışında mağaza sayımızı 120 olarak hedeflemiştik. Ama 90 mağazada kaldık, 30 mağaza kadar geriden geldik. Bunu 2018\'de telafi etmeyi ümit ediyorum. 12 yeni ülkeye girmeyi hedefliyoruz. Masamızda Hindistan, Güney Afrika, Yunanistan gibi ülkeler var\" dedi.

\"SATIŞIMIZIN YÜZDE 35\'İ YURTDIŞI MAĞAZALARIMIZDA\"

Türkiye\'de en fazla istihdam sağlayan ikinci firma olduklarını belirten Vahap Küçük, \"2017 yılını 12.2 milyar TL\'lik bir ciroyla kapatacağız. 7 bin kişiye artı istihdam sağladık. İstihdam sayımız 42 bin kişiyi bulmuş. Tüm sektörlerde Türkiye\'de en fazla istihdam sağlayan ikinci, kendi perakende sektörümüzde ise birinci firmayız. Satışımızın neredeyse yüzde 35\'i yurtdışından gelmeye başladı. Bu sene 38 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu sayı seneye 50 ülkeyi bulacak\" diye konuştu.

\"YÜZDE 33\'LÜK BÜYÜME HEDEFLİYORUZ\"

Yüzde 33\'lük bir büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Küçük, şöyle devam etti:

\"Bu hedef bizi 16.2 milyar TL büyüklüğe eriştirecek. İstihdam olarak ise, 8 bin kişiye daha istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Bu da bizi 50 bin kişilik büyük bir aileye ulaştıracak. Bu kadar genç nüfusa 8 binlik kişilik istihdam bizim için büyük mutluluk. Çalışanlarımızın yüzde 55\'i kadın. Türkiye\'de tüm sektörlere bakıldığında en fazla kadın çalıştıran firmayız. Bu kadınların sektörde ne kadar başarılı olduklarının bir göstergesi.\"

Küçük, Altınokta Körler Derneği ile birlikte geliştirdikleri LCW Sense projesinin detaylarını ise şöyle anlattı:

\"Görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına yaptığımız bir proje ve dünyada ilk kez uygulandı. Telefonuna \'LCW Sense\' uygulamasını indiren tüketici, mağazaya girdiğinde ürünün barkotunu okutuyor. Bu sayede başka bir kişiden yardım almadan ürünün fiyatını, rengini, yıkama talimatını dinleyebiliyor.\"

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