LC Waikiki 2. el ürün satışını test etti

Türk hazır giyim markası LC Waikiki, online satış platformunda ikinci el ürün satışı yaptı. Şirket kaynakları, test çalışması olarak birkaç saatliğine başlatılan uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmadığını belirtti.

LC Waikiki, pazaryeri platformuna çevirdiği online satış platformunda ikinci el ürün satış başladı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, salgın döneminde daha da önemli hale gelen sürdürülebilirlik kapsamında başlatıldığı belirtilen uygulama kapsamında 140’a yakın ürün 18 TL ile 226 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuldu.

2021 itibari ile pazaryerlerinden çekilen ve yalnızca kendi online sitesi üzerinden satış yapan LC Waikiki, ilerleyen saatlerde ise uygulamanın bir test çalışması olduğunu belirterek ürünleri siteden kaldırdı.

Şirket kaynakları, test çalışması olarak birkaç saatliğine başlatılan uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmadığını belirtti.