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Yaşam

Lazlar da TV istiyor

TRT’nin Kürtçe yayına başlamasından sonra Lazlar TRT’ye iletilmek üzere internette imza kampanyası başlattı

13 Ocak 2009 02:00

TRT’nin Kürtçe yayına başlamasının ardından, Lazlar TRT’ye iletilmek üzere internet üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Kampanyada anadilde yayının anayasal bir hak olduğu belirtildi

TRT’nin yeni kanalı TRT 6’nın uydu üzerinden 24 saat Kürtçe yayına başlamasının ardından, anadillerinde yayın yapılmasını talep eden bir diğer etnik grup da Lazlar oldu. TRT Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere başlatılan imza kampanyasında, anadilde yayının anayasal bir hak olduğu vurgulandı.

Milliyet'in haberine göre İnternet üzerinden, faksla, telefonla ya da mektupla TRT Genel Müdürlüğü’ne “anadilde yayın” taleplerinin iletilmesini sağlamak amacıyla www.lazcayayinistiyorum.azlaguyi.com adresinde başlatılan kampanyada, Lazcanın Anadolu’da binlerce yıldır konuşulduğuna dikkat çekildi.
“Eğer ortada her yurttaşın eşit olarak faydalanabileceği bir hak varsa, anadili Lazca olan yurttaşlar da bu haktan faydalanmalıdırlar” denilen kampanyada, “Anadiline sahip çıkan herkes, yasalardan doğan bu hakkını kullanmak üzere devlet kurumu olan TRT’ye talepte bulunmalıdır” ifadesi kullanıldı.

TRT’ye eleştiri

Kampanya çerçevesinde hazırlanan internet sitesinde, Lazların yalnızca Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Pazar, Ardeşen, Arhavi ve Hopa’da yaşamadıkları, Marmara Bölgesi’nde ve büyük kentlerde de çok sayıda Laz’ın yaşadığı vurgulanarak, bu vatandaşların anadillerinde yayın yapılmasını talep ettikleri kaydedildi. TRT’nin, Lazcayı haftada yarım saat yayın yaptığı diller arasına da almadığı anımsatılan sitede, buna Lazca ile Rumcanın aynı dil ailesinden geldiğini gerekçe göstermesi iddiaları da eleştirildi.
Geçen hafta Çankaya Köşkü’ne çıkarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu da, TRT’nin Çerkezce yayın yapması yönündeki taleplerini Gül’e iletmişti.

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