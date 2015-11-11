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Dünya

Lazkiye'ye füze saldırısı: 23 sivil hayatını kaybetti

Suriye ordusunun kontrolündeki kentte ilk defa bu kadar büyük bir saldırı gerçekleşti

11 Kasım 2015 00:19

Suriye’nin batısındaki liman kenti Lazkiye’ye, Ahrar'uş Şam'ın füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda 23 sivil hayatını kaybederken, 65 kişi de yaralandı.

Russia Today’in haberine göre, yerleşim yerine yönelik iki füze saldırısı sonucu araçların alev aldığı ve bazı araçlara da şarapnel parçalarının isabet ettiği görülüyor. Füzelerin birinin Tişrin Üniversitesi’ne, diğerinin ise otobüs durağına isabet ettiği belirtiliyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın memleketi olan ve Suriye ordusunun kontrolünde bulunan kentte bugüne kadar bu derece büyük bir saldırı gerçekleşmemişti.

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