Lazkiye'ye füze saldırısı: 23 sivil hayatını kaybetti

Suriye’nin batısındaki liman kenti Lazkiye’ye, Ahrar'uş Şam'ın füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda 23 sivil hayatını kaybederken, 65 kişi de yaralandı.

Russia Today’in haberine göre, yerleşim yerine yönelik iki füze saldırısı sonucu araçların alev aldığı ve bazı araçlara da şarapnel parçalarının isabet ettiği görülüyor. Füzelerin birinin Tişrin Üniversitesi’ne, diğerinin ise otobüs durağına isabet ettiği belirtiliyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın memleketi olan ve Suriye ordusunun kontrolünde bulunan kentte bugüne kadar bu derece büyük bir saldırı gerçekleşmemişti.