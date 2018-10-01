Lazio'dan yıldızlarına yeni sözleşme

İtalya Ligi ekiplerinden Lazio, ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Sergej Milinkovic-Savic'in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.Roma temsilcisi Ciro Immobile'ye de 2023 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşmaya vardı.

Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in geleceği hakkındaki spekülasyonlara son verdi ve gözde oyuncu ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Serie A ekibi, golcü oyuncu Ciro Immobile'nin de geleceğiyle ilgili önemli bir adım atarak oyuncuyla 2023 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşma yaptı. Lazio, sözleşme detayları hakkında bilgi vermezken; İtalyan medyası iki oyuncunun sözleşme fesih bedellerinin 150 milyon Euro olarak belirlendiğini duyurdu.

İsmmi Paris Saint Germain, Juventus, Milan, Real Madrid ve Manchester United ile anılan Sırp milli takım oyuncusu Savic'in menajeri Mateja Kezman, PSG'nin oyuncuya yıllık 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını açıklamıştı.