Lazio taraftarından 6 maçta gol atamayan Vedat Muriqi'e: Tamamen para israfı

Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro karşılığında geçen Vedat Muriqi bu sezon takımıyla 6 maç oynadı ancak gol ile tanışamadı. Henüz yeni takımında beklenen performansı gösteremeyen Muriqi, takım taraftarlarından tepki aldı.

Kosovalı futbolcu, son olarak Zenit maçının 60.dakikasında çıkarılınca Muriqi yerine oyuna giren Caicedo takımına gol kazandırdı. Bu gol, İtalyan basınında ve Laziolu taraftarlar arasında Muriqi'nin başarısızlığı olarak yorumlandı. Taraftarlar sosyal medyada Kosovalı golcüyü eleştirdi:

"Vedat Muriqi tamamen bir para israfı. Inzaghi'nin onu gerçekten isteyip istemediğini çok merak ediyorum"

"Vedat Muriqi sezon başından beri kaleye sadece bir şut çekebildi. Onun için harcanan parayı Correa'nın fiziği ve psikolojisi için kullanılabilirdik."

"Muriqi için ne söyleyeyim. Hiçbir şeyini sevmiyorum, onun için tek bir güzel söz bulamıyorum. Sadece uzun boylu ama hava topu da kazanamıyor."

İtalyan basını da eleştiriyor

Lazio taraftarları dışında Kosova'da faaliyet gösteren Gazeta Blic de Vedat Muriqi'nin sahada iz bırakacak hiçbir hamlesinin olmadığına dikkat çekti. İtalyan futbol ajansı olan Goal Italia ise sahada tehlike yaratamadığını belirtti.