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Spor

Lazio macerası 2 gün sürdü, teknik direktör Bielsa istifa etti

Lazio, göreve Simone Inzaghi getirildiğini duyurdu

08 Temmuz 2016 15:53

İtalyan ligi takımlarından Lazio’nun 6 Temmuz tarihinde anlaştığını duyurduğu Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa istifa ettiğini açıkladı.

Lazio kulübünden yapılan açıklamada bu istifa kararını beklenmediği ve şaşkınlık duydukları belirtildi. Ayrıca Bielsa’nın bu kararının ardından Lazio’nun yasal yollara başvurabileceği bildirildi. İtalyan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, kararın şaşkınlıkla karşılandığı ifade edilirken "Bielsa'nın istifa kararı, imzaladığı sözleşmeye açık bir şekilde aykırıdır. Kulübümüz haklarını korumak için gerekli eylemleri gerçekleştirecektir." sözleri kullanıldı.

Öte yandan Lazio kulübü Bielsa’nın ayrılığının ardından göreve Simone Inzaghi getirildiğini duyurdu.

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