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Spor

Lazio evinde yenildi, şampiyonluğu mucizelere kaldı

11 Temmuz 2020 21:04

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Sassuolo'yu ağırlayan Lazio, 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı.

İtalya Serie A 32. haftasında Lazio ile Sassuolo karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 33. dakikasında Luis Alberto’nun attığı golle 1-0 öne geçen Lazio, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarının 52. dakikasında Giacomo Raspadori ile durumu 1-1’e getiren konuk ekip, 90+1’de Francesco Caputo ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladı ve maçı galibiyetle tamamladı.

Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Lazio, bu sonuçla şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Ligin bitimine 6 hafta kala 68 puanda kalan Lazio, bir maçı eksik olan lider Juventus’un 7 puan gerisinde kaldı. Sassuolo ise puanını 46 yaptı.

Konuk ekip Sassuolo’da forma giyen Türk futbolcu Mert Müldür, 46. dakikada oyuna dahil olurken 51. dakikada sarı kart gördü.

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