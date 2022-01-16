Lazio'dan ayrılması beklenen Vedat Muriqi, Yusuf Yazıcı'yla takım arkadaşı oluyor

Lazio'da beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi takımdan ayrılıyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için resmi teklif geldiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon euroya transfer olan Vedat Muriqi gösterdiği performansla birlikte gözden düştü.

Kosovalı golcü takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare Muriqi için açıklamalarda bulundu.

Sports24'e konuşanTare, "Muriqi için Rusya'dan resmi teklif geldi. Şu an başka bir şey söyleyemem" dedi.

İtalyan basını ise Muriqi'nin Yusuf Yazıcı ile takım arkadaşı olacağını yazdı.

Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Lille'de bu sezon formasından uzak kalan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti.

Rus ekibi transferi açıklamaya hazırlanırken Yazıcı'nın menajeri de, "Her şey olumlu şekilde ilerliyor. Kulüpten açıklamaları bekleyin" diye konuştu.

"Muriqi, Türkiye'ye dönmek istiyor"

Lazio'yu sosyal medya hesaplarında takip etmeyi bırakan Muriqi için Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku futbolcu hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

"Vedat Muriqi Türkiye'ye dönmek istiyor" diyen Sadiku, "Ancak Lazio'nun paraya ihtiyacı var. West Bromwich ve Leeds, Muriqi için bonservis bedeli ödemeye hazır" açıklamalarında bulundu.

Sadiku ayrıca Muriqi için Lazio'ya henüz resmi teklif iletilmediğini fakat ilgilenen kulüplerle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

2 sezonda 48 maçta forma giyen Vedat Muriqi 2 gol atarken aynı sayıda asist yaptı.