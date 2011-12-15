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Yaşam

Lazerle göz rengi değişikliği

Kahverengi gözleriniz lens kullanmadan mavi olsun ister misiniz? Yeni bir lazerle kalıcı göz rengi...

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Kahverengi gözleriniz lens kullanmadan mavi olsun ister misiniz? Yeni bir lazerle kalıcı göz rengi değişikliği artık mümkün...  

Alındaki kırışıklıktan, ayaktaki kemik çıkıntısına kadar insan vücudunun her yerine el atan plastik cerrahinin hedefinde şimdi de göz renkleri var.  



Daily Mail'ın haberine göre; iğne ve neşter kullanmadan lazerle gerçekleşen yeni yöntemle göz rengi birkaç hafta içinde kahveden maviye dönüştürülebiliyor. 

Yöntemin patentini elinde bulundurduğunu duyuran California merkezli Stroma Medical'ın kurucusu Dr. Gregg Homer, teknolojinin tamamen güvenli olduğunu söylüyor. 


18 aya ihtiyacı var

Eğer insanlar üzerinde yapılan testlerde sorun yaşanmazsa ve firma 30 milyon liraya yakın bir yatırım bulursa yöntem 18 ay içinde dünyanın birçok yerinde kullanılabilir hale gelecek. 

Sağlık düzenlemelerinin çok daha katı olduğu İngiltere ve ABD'de hayata geçmesi ise 2015'i bulacak.


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