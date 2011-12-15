Lazerle göz rengi değişikliği

T24

18 aya ihtiyacı var



Alındaki kırışıklıktan, ayaktaki kemik çıkıntısına kadar insan vücudunun her yerine el atan plastik cerrahinin hedefinde şimdi de göz renkleri var.Daily Mail'ın haberine göre; iğne ve neşter kullanmadan lazerle gerçekleşen yeni yöntemle göz rengi birkaç hafta içinde kahveden maviye dönüştürülebiliyor.Yöntemin patentini elinde bulundurduğunu duyuran California merkezli Stroma Medical'ın kurucusu Dr. Gregg Homer, teknolojinin tamamen güvenli olduğunu söylüyor.Eğer insanlar üzerinde yapılan testlerde sorun yaşanmazsa ve firma 30 milyon liraya yakın bir yatırım bulursa yöntem 18 ay içinde dünyanın birçok yerinde kullanılabilir hale gelecek.Sağlık düzenlemelerinin çok daha katı olduğu İngiltere ve ABD'de hayata geçmesi ise 2015'i bulacak.