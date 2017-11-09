Lazerle göz ameliyatları artık 10-15 dakika sürüyor

İSTANBUL,(DHA) Gelişen teknoloji ile saatler süren ameliyatlar dakikalara indi. Göz ameliyatlarında kullanılan çeşitli lazer yöntemlerini anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berkant Bozdağ, miyop, hipermetrop, astigmatizm ve presbiyopi gibi görme sorunlarından kurtulmanın artık mümkün olduğunu açıkladı.

Op. Dr. Bozdağ, gelişen teknolojilerle bu işlemlerin 10-15 dakika sürdüğünü, uzak-yakın gözlük ve kontakt lenslerden kurtulmak için kullanılan son teknolojileri ve kimlere uygulanabileceğini anlattı. Miyop, hipermetrop ve astigmatizma gibi göz bozukluklarının lazerle tedavisine “LASIK” adı verildiğini dile getiren Op. Dr. Berkant Bozdağ, günümüzde lazer tedavisinde en üstün teknolojilerinden birinin excimer lazer’in olduğunu ifade etti. Gözün dalga cephesinin (wavefront) haritası çıkarılarak uygulanan kişiye özel tedaviye i-LASIK denildiğini vurgulayan Bozdağ, bu yöntemlerin kimlere uygulanabileceğini ve hangi durumlarda uygulanmayacağını anlattı.

‘’KORNEANIN YETERLİ KALINLIKTA OLMASI GEREKİYOR’’

18 yaşını doldurmuş olanların, son 1 yıl içinde göz numaraları sabit kalanların, miyoplarda 10, hipermetrop ve astigmatlarda 6 numaraya dek göz bozukluğu olanların bu yöntemle tedavi olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Berkant Bozdağ, ayrıca kornea haritasının (topografi) normal olması ve korneanın da yeterli kalınlıkta olması gerektiğinin altını çizdi.

İlk olarak bilgisayarlı göz numarası ölçümü yapılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Berkant Bozdağ, gözlüklü ve gözlüksüz görme seviyesinin ölçülüp, göz numaralarının teyit edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gözün mikroskopla muayenesini (biyomikroskopi) takiben, kornea topografisi (kornea haritası incelemesi) ve kornea kalınlığı ölçümü (pakimetri) alınmalıdır diyen Bozdağ, bu işlemlerin sonrasında gözde “aberrasyon” denen ve görme kalitesini bozan kusurların miktarının tespit edilmesi için dalga cephesi (“wavefront”) analizi uygulanması gerektiğini vurguladı. Göz içi basıncının ölçülmesi, göz bebeği genişliğinin ölçülmesi ve göz bebeğini genişleterek gözün retina (sinir) tabakasının incelenmesi ile tetkiklerin sonlandırılabileceğini sözlerine ekleyen Bozdağ, Lazer tedavilerindeki temel amacın korneanın yeniden şekillendirilmesi olduğunu ve bunun için excimer lazerin kullanıldığını belirtti.

Excimer lazerin çevre dokulara hiçbir şekilde ısı hasarı vermediğini anlatan Bozdağ, bu sayede olumsuz yara yeri problemlerinin görülmediğini belirtti. Excimer lazerle kornea dokusuna milimetrenin binde 1\'i oranında bir hassasiyette şekil vermenin mümkün olduğuna dikkat çeken Bozdağ, korneanın şekillendirilmesinin stroma denilen daha bir iç tabakada olması gerektiğini, stromayı kaplayan epitel denilen dokunun yaralandığında tekrar iyileşme özelliğine sahip ve normal korneanın sağlığını sürdürmesi için mutlaka gerekli olduğunu ifade etti.

‘’İŞLEM SONRASI GÖZLÜKSÜZ GÖRME ORANI’’

İşlemden sonra gözlerin bandajlanmadığını, sadece koruyucu gözlük takıldığını dile getiren Op. Dr. Berkant Bozdağ, operasyondan yarım saat sonra son kez göz kontrolü yapıldığını, kontrolden sonra hastaların hastaneden ayrılabileceğini ifade etti. Operasyon sonrası 3 - 4 saat boyunca gözlerde yanma, batma, yaşarma, ışık hassasiyeti ve gözleri kapalı tutma ihtiyacı olabileceğini söyleyen Bozdağ, bu sürenin ardından net görmeye başlandığını, ertesi gün araba kullanabildiğini, spor, makyaj ve banyo yapılabileceğini vurguladı. Bozdağ lazer sonrası numaralar 3 ay içinde sabitlenir ve sonra değişmez. Ancak bilgisayar kullanımı çok olanlarda uzun yıllar içinde ufak da olsa yeni derece oluşumu görülebilir.

‘’GÖZE DOKUNMADAN, TEMAS OLMADAN LAZER TEDAVİSİ’’

“No Touch Laser” yöntemiyle yapılan lazer tedavisinde göze temas olmaz. Hastanın, uzaktaki bir ışık kaynağına saniyeler içinde bakması tedavinin yapılması için yeterlidir. No Touch Laser tedavisi tek adımda gerçekleşir. Bu yöntemde uzaktaki bir ışık kaynağına 50 saniyeden az bir süreyle bakmak yeterli olur. Göz yapısı uygun olan miyop, hipermetrop ve astigmatlara uygulanabildiğini vurgulayan Bozdağ, uzak ve yakın görme sorunu olan hastaların bu tedavi için aday olabileceklerini belirtti. Op. Dr. Berkant Bozdağ, özellikle korneası ince olan ve kornea yüzeyi normalden daha dik olan olgularda No Touch Laser tedavisinin sorunu çözebilecek tek yöntem olabileceğini ifade etti.

‘’MİYOP VE ASTİGMAT GİBİ GÖZ KUSURLARINDA YÜZ GÜLDÜRÜCÜ TEDAVİ YÖNTEMİ’’

Op. Dr. Berkant Bozdağ, uygun hastalarda ‘Relex Smile’ yöntemiyle miyopta 10, astigmatta 5 numaraya kadar göz kusurlarının tedavisinde yüz güldüren sonuçlar elde edildiğini ve gözlükte kurtulabildiklerini söyledi. Relex Smile tedavisinin hem hasta, hem de hekim için konforlu bir tedavi şekli olduğunu kaydeden Op. Dr. Bozdağ, “Bu yöntem kornea biyomekaniğini daha iyi korur. Flepsiz ve tek adımda operasyon kolaylığı sunar. Kuru gözlü hastalarda da uygulanabilir. SMILE yöntemi, hastanın korneasının mekanik gücünün korunmasında diğer yöntemlere göre önemli bir avantaj sağlar” şeklinde konuştu. Bozdağ, ameliyat sonrası makyaj yapılmaması ve lens takılmaması, banyo yapılacaksa da göze sabun ve şampuan kaçırılmaması gerektiğini, üç hafta süreyle denize ve havuza girilmemesi gerektiğini kaydetti.

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