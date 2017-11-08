Lazer lipoliz ile karın bölgesi sıkılaştırılıyor

İSTANBUL, (DHA) - KARIN sarkmasının kadınlarda doğum sonrası sıklıkla görüldüğünü belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, karın germe ve mini karın germe ameliyatlarının estetik cerrahi uzmanları tarafından tam teşekküllü hastanelerde yapılması gerektiğini söyledi.

Kilo alımına, kilo kaybına veya yaşlanmaya bağlı nedenlerden dolayı karın bölgesinde gevşeme ve sarkmaların oluştuğu söyleyen Op. Dr. Alper Tuncel, bu sorunların karın germe ameliyatıyla azaltılabileceğini belirtti. Bu sorunların özellikle doğum sonrası görüldüğünü vurgulayan Op. Dr. Alper Tuncel, “Karın germe ameliyatı hastaların karın deformasyonlarıyla doğru orantılı olmakla birlikte ortalama 2-3 saat civarında sürüyor. Ameliyatta fazlalık oluşturan ve sarkan ciltle cilt altı dokuları alınıyor, kaslardan oluşan karın duvarı güçlendiriliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı durumlarda karın germe adayı olduğu düşünülenlerin bir kısmında lazer lipoliz ile sıkılaşma sağlanıyor” dedi.

“HASTA 2 İLA 4 HAFTADA İYİLEŞİYOR”

Ameliyatlardan 2-4 hafta sonra hastaların normal yaşantılarına geri dönebildiğini ifade eden Op. Dr. Tuncel, sadece göbek deliğinin altında kalan bölgenin gerilmesi amacıyla yapılan karın germe ameliyatının ise “mini karın germe” ameliyatı olarak adlandırıldığını belirtti. Dr. Tuncel, mini karın germe ameliyatının, tam karın germe ameliyatına oranla daha sınırlı bir ameliyat olduğunu, bu yüzden bel ve kasık bölgelerine herhangi bir etkisi olmamakla birlikte lazer lipoliz ile kombine uygulanarak anılan bölgelere de etki sağlanabildiğini vurguladı. Mini karın germe ameliyatının alt karın bölgesinde gevşeme ve sarkma olan hastalara uygulandığını ve seçilmiş hastalarda lazer lipolizin tek başına uygulanmasının çok etkili olabileceğini sözlerine ekleyen Dr. Tuncel, karın germe ve mini karın germe ameliyatlarının estetik cerrahi uzmanları tarafından tam teşekküllü hastanelerde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

“LAZER LİPOLİZ ZAYIFLAMA AMELİYATI DEĞİL’’

Lazer lipoliz’in bel, kalça, göbek gibi vücudun belli bölgelerinde biriken yağ dokularının lazer desteğiyle eritildikten sonra dışarıya alınması işlemi olduğunu belirten Op. Dr. Tuncel, işlemin estetik ameliyat olduğunu söyledi. Operasyonun vücudu şekillendirmek için yapıldığını ifade eden Tuncel, “Bu operasyon hiçbir şekilde zayıflama ameliyatı olarak düşünülmemelidir. Ancak özellikle karın, bacak içi ve kol gibi minimal sarkma ve gevşeklik olan ve normalde karın germe önerilecek hastalarda cildin toparlamasını sağlayarak hastaları daha büyük bir işlemden kurtarabilir’’ dedi.

“İŞLEM ÖNCESİ TOPOGRAFİK HARİTA ÇIKARILIYOR”

İşlem öncesi yağlanmanın yoğun olduğu bölgelerin yapısının detaylı şekilde incelendiğine dikkat çeken Tuncel, “Ameliyat öncesi bölgenin ‘topografik haritası’ çıkartılıyor. Ameliyatta izlenecek yöntemler buna göre belirleniyor. Lazer lazer lipoliz ameliyatı öncesinde ameliyatın yapılacağı bölgeye uyuşturma ve kanamayı engelleme amaçlı sıvı enjekte ediliyor. Sonrasında lazer yardımıyla alınması istenen yağlar eritilerek emici aletler tarafından ortamdan uzaklaştırılıyor. Sonrasında yine lazer yardımıyla yağ alınan bölgedeki deformasyonları önlemek amacıyla cilt altı dokusu sıkılaştırılıyor” diye konuştu. Dr.Tuncel, operasyonun süresinin, alınacak yağın miktarına ve ameliyat bölgesinin genişliği ile doğru orantılı olduğunu vurguladı. Dr.Tuncel, ameliyat sonrasında meydana gelebilecek şişliklerin önlenebilmesi için hastaların kısa süreli korse giymesi gerektiğini, ameliyat sonrasında sıvı kaybına bağlı olarak az da olsa yorgunluk hissedebileceklerini, bu dönemde sıvı takviyesi yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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