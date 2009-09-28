Lazca demokratik açılımdan pay alamadı

YÖK’ün Mardin Artuklu Üniversitesi’nde kurulanYaşayan Diller Enstitüsü'nde eğitim verileceği duyurulan diller arasında Lazca sayılmadı.



Lazlar Enstitü kurulması veya bu enstitüde Lazca’ya da yer verilmesi için YÖK’e başvurmaya hazırlanıyor. Laz Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Oral, “Açılımın sadece belli bir kesimin ayrıcalığı olarak kalmaması, Türkiye’de yaşayan ve yok olma tehditi yaşayan bütün kültürleri koruması, yasal güvence altına alması talebimiz. Bu zaten Anayasa’nın eşitlik ilkesiyle de çelişir” dedi.



Lazca’nın iki nesil ömrü kaldığını söyleyen Oral hükümetin başlattığı demokratik açılımın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. YÖK’ün Mardin Artuklu Üniversitesinde ‘Türkiye’de Yaşayan Diller’ enstitü kurulmasının kendilerini heyecanlandırdığını ancak enstitü ile ilgili, YÖK Başkanı Prof Yusuf Ziya Özcan’ın açıklamasında, ‘kaybolma tehlikesi altında olmayan Kürtçe, Arapça, Ermenice, Gürcüce, Farsça’ gibi dillerle sınırlı tutulacağına dair sözlerinin kendilerini üzdüğünü söyleyen Oral, “Bu dillere ilişkin yurtlarında enstitülerinin bulunmasına karşılık, Lazcanın kendi anayurdu olan ülkemizde ve dünyanın hiçbir ülkesinde bu güvencesi bulunmamaktadır' dedi.



Yer isimleri iade edilsin



Dernek olarak, açılacak olan enstitüde, Lazca ve Lazca gibi yok olmak üzere olan dillere ilişkin bölümlerin açılmasını; Laz halkının hafızasından tarihine, atalarına tanıklıklarının göstergesi olan ve Doğu Karadeniz’de günlük yaşamda kullanılan Lazca yer isimlerinin iadesini; Lazcanın ilköğretimde seçimlik ders olarak okutulmasını talep ediyoruz. YÖK’ten Lazca’ya yönelik bir enstitü talebinde bulunmak için hazırlanıyoruz” dedi.

