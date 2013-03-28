Laz Ziya Suriye'ye hiç gitmedi mi?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ‘Film gibi bir operasyonla yakalandı” dediği Sarai Sierra’nın katil zanlısı Laz Ziya’nın Suriye’ye hiç gitmemiş ve yaralanmamış olabileceğini söyledi.

Suriye konusunu ve Türk vatandaşlarının sınırdan geçip geçmedikleri konusunu yakın takipte tutan Şeker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın, “Türk plakalı hiçbir araç Suriye’ye giriş yapamaz. Türk vatandaşı giriş yapamaz” açıklamasına dikkat çekti ve “Eğer öyleyse, Laz Ziya, Suriye’ye nereden giriş yaptı?Kiminle irtibat sağladı?” diyen Şeker, “Kimler Suriye’de film gibi operasyon yapıp alıp getirmiştir” dedi. T24’e değerlendirmelerde bulunan Şeker, “Bana göre, Laz Ziya, Suriye’ye hiç gitmemiş olabilir? Yaralanmamış olabilir? Eğer gitmiş ya da yaralanmış olsa, bir yerde mutlaka kayıtları olurdu. Kayıtlar nerede” diyor. Ortada bir kayıt görünmüyor” dedi. CHP’li Şeker, Laz Ziya’nın da içinde bulunduğu Suriye konusunu Meclis gündemine taşıdı. Şeker, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergenin gerekçesi ve yönlendirdiği sorular şöyle:

‘Türk vatandaşı Suriye’ye çıkış yapamaz’

Gençlerimizin dini duygularının sömürülmesi veya maddi olanaklar sağlanması yoluyla Suriye’deki çatışmalara katılmalarının sağlandığı bugüne kadar pekçok kez gündeme getirilmiş, ancak Hükümet yetkilileri tarafından kesin bir dille yalanlanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da 26.03.2013 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı bir açıklamada “… Biz Suriye’ye Türk vatandaşlarının çıkışını, Türkiye plakalı araçların çıkışını, Suriye’de güvenlik durumu sorunu söz konusu olduğu günden bu yana sınırlandırmış durumdayız. Türk plakalı hiçbir araç Suriye’ye giriş yapamaz. Türk vatandaşı giriş yapamaz güvenlik dolayısıyla ama Suriye vatandaşları, üçüncü dünya vatandaşları, Suriye plakalı araçlar Türkiye’ye gelebilir, buradan mal alabilir, götürebilir…” ifadelerini kullanmıştır.

‘Laz Ziya, Rizeli Burak, Yalovalı Ahmet, Bingöllü 5 genç’

Ancak, Esad güçlerine karşı savaşmak için Suriye'ye giderek Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) katılan Rizeli Burak Yazıcı, Yalovalı Ahmet Zorlu ve kimlikleri gizli tutulan Bingöllü 5 gencin çatışmalarda hayatını kaybetmesi ve son olarak Sarai Sierra’nın katil zanlısı Laz Ziya’nın Suriye’de yakalanmış olması, konuya ilişkin Hükümet tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır.

- Suriye’de Esad güçleri ile muhalifler arasında çatışmaların başladığı günden bu yana Esad güçlerine karşı savaşmak ve ÖSO’ya katılmak üzere Suriye’ye giden kaç vatandaşımız vardır? Bunlardan kaçı hayatını kaybetmiştir?

-Sayın Hayati Yazıcı’nın yukarıda yer verilen açıklamasına göre Türk vatandaşları Suriye’ye giriş yapamıyorsa, Rizeli, Yalovalı ve Bingöllü gençlerimizin buradaki çatışmalarda hayatını kaybetmesi neyle izah edilecektir?

-Vatandaşlarımızın Esad güçlerine karşı savaşmak ve ÖSO’ya katılmak üzere din ve para ile motive edilerek Suriye’ye götürüldüğü iddiaları doğru mudur?

-Vatandaşlarımızın Esad’a karşı savaşmak üzere Suriye’ye götürülmesi ve buradaki çatışmalarda hayatlarını kaybetmesinin önüne geçilmesi için ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?