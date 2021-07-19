'Law & Order: SVU'da rol alan aktör, cinayetle suçlanıyor

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"Law & Order: Special Victims Unit" dizisinin bir bölümünde rol alan aktör Isaiah Stokes, New York'ta ikinci derece cinayetten suçlandı.

41 yaşındaki Stokes, 7 Şubat'ta Queens'te park halindeki bir arabaya ateş açıp Tyrone Jones isimli bir adamı vurmakla suçlanıyor. 37 yaşındaki Jones'un vurulduktan sonra yaraları sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge Savcısı, "Silah şiddeti mahallelerimizde çok yaygın hale geliyor. Bunun bir norm haline gelmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Stokes'un ikinci derece cinayet ve ruhsatsız silah bulunma suçlamalarından yargılanmasına cuma günü başlandı.

Eğer suçlu bulunursa aktör, 25 yıl ile müebbet arası hapis cezası alabilir.