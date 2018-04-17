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Dünya

Lavrov: Yaşanan şey, olay tezgahlanmıştır

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Nisan (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de Doğu Guta’nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırının “tezgahlandığını” savundu

17 Nisan 2018 14:37

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Nisan (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de Doğu Guta’nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırının “tezgahlandığını” savundu. Duma’da kimyasal saldırı yaşanmadığını ileri süren Lavrov, “Yaşanan şey, olay tezgahlanmıştır.” ifadesini kullandı.
Bölgedeki gelişmelerle ilgili BBC’ye konuşan Lavrov, Suriye’de kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen bölgeye ülkesinin müdahalede bulunduğu iddialarını reddederek, şöyle dedi:
“Rusya’nın bölgeye müdahale etmediğinin garantisini verebilirim. Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam, kendi ülkemin başkanına da kaba olamam ancak Fransa, İngiltere ve ABD’nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkça konuşmak gerekirse, onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal medya ağlarına dayanıyor.”
Lavrov, İngiltere dahil Batılı güçlerin Rusya ile iletişim kanallarını kapattığını belirterek, taraflar arasındaki iletişim eksikliği sebebiyle ülkesi ve Batı’nın Soğuk Savaş’tan daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

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