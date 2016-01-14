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Dünya

Lavrov ve Kerry Zürih'te bir araya gelecek

20 Ocak 2016 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde buluşacak

14 Ocak 2016 22:11

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı John Kerry, Suriye ve Ukrayna'daki çatışmaların çözüm yollarını görüşmek üzere 20 Ocak'ta İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya gelecek.

Sputniknews’te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama'nın verdiği talimatlar doğrultusunda iki ülke dışişleri bakanları, Suriye'deki krizin ve Ukrayna'daki çatışmanın çözüm yollarını görüşmek için 20 Ocak 2016 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde buluşacak.

Açıklamada, Lavrov ve Kerry'nin, bugün gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında, 20 Ocak'ta Zürih'te özel toplantı gerçekleştirme konusunda anlaştığı belirtildi.

 

 

 

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