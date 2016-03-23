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Deutsche Welle

Lavrov: Türkiye Kürtleri sindiriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirdi. Lavrov, Ankara'nın terörle mücadeleyi bahane ederek Suriye ve Türkiye'deki Kürtleri sindirdiğini ileri sürdü.

23 Mart 2016 16:43


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye'deki gelişmeleri konuştu. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

'Kimse zamana oynamasın'
Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Suriye Barış Konferansı'nın tüm katılımcılarını ertelemelerden uzak durmaya çağırdı. Steinmeier, "Kaybedecek zaman yok. Kimse zamana oynamasın" dedi. Suriye hükümetini muhaliflerle esir takası yapmaya davet eden Steinmeier, "Nihai çözüm laik ve bütünlüğü korunmuş bir Suriye olmalıdır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye'nin Kürtleri IŞİD'le mücadelesinde engellediğini öne sürdü. Lavrov, Ankara'nın terörle mücadeleyi gerekçe göstererek Suriye ve Türkiye'deki Kürtleri sindirdiğini iddia etti. Lavrov, Türkiye'yi IŞİD'le sınır ticaretine ve Türk sınırı üzerinden Suriye militan girişini durdurmaya çağırdı.

Cenevre sürecinin hedefleri

Cenevre'de Ocak ayında başlatılan görüşmelerin öncelikli hedefi, öncelikle Suriye'de ateşkesin sağlanması. Ardından da ülkede bir geçiş hükümetinin kurulması ve serbest seçimlerin organize edilmesi amaçlanıyor. Suriye'de barışçıl çözüm için geçen Kasım ayında Viyana'daki Suriye toplantısında taraflar arasında müzakerelerin başlaması, BM denetiminde muhalefet bileşenlerinin belirlenmesi, ateşkes sağlanması, 6 ay içinde geçiş süreci, yeni bir anayasa hazırlanması ve 18 ay içinde seçim yapılması konularında uzlaşmaya varılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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