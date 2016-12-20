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Deutsche Welle

Lavrov: Teröristlere müsamaha göstermeyeceğiz

Rus Büyükelçinin Ankara'da uğradığı suikastin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları Çavuşoğlu ve Lavrov Moskova'da bir araya geldi

20 Aralık 2016 17:13

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un pazartesi akşamı silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmesinden bir gün sonra Rus ve Türk dışişleri bakanları Moskova'da biraraya geldi. Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı ve İran Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "teröristlere müsamaha gösterilmeyeceğini" ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi esnasında Lavrov, "Yaşadığımız bu trajedi, hepimizin terörizme karşı daha kararlı bir şekilde mücadele etmesini gerekli kılıyor" dedi. Lavrov "Bu nedenle ikili görüşmelerimiz ve İranlı mevkidaşımızla birlikte gerçekleştirmek üzere olduğumuz üçlü toplantımız çerçevesinde, Suriye barış süreci adına daha somut adımlar atmamıza olanak tanıyacak bir mutakabata varmamızı umuyorum" dedi.

Moskova, büyükelçisine düzenlenen saldırıyı bir "terörist eylem" olarak tanımlamıştı. Rusya lideri Vladimir Putin, Karlov'a düzenlenen suikasti Türk-Rus ilişkilerine zarar vermeyi amaçlayan bir "provokasyon" olarak nitelemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin ile telefonda görüştüklerini ve mutabık kaldıklarını söylemişti.

Moskova'da üçlü zirve

Türkiye, Rusya ve İran temsilcileri Suriye krizini görüşmek üzere ilk kez biraraya geliyor. Moskova ve Tahran'ın Suriye iç savaşıyla ilgili tutumu Türkiye'nin yürüttüğü politikalardan farklıydı.

Rusya ve İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklerken Türkiye ılımlı muhaliflerin yanında duruyor. Ancak Halep'ten muhaliflerin çıkarılması konusunda Rusya ve Türkiye arasında anlaşma sağlanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/BÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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