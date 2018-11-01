Lavrov: Suriye'de yaşam barışçıl bir yola giriyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6. Dünya Yurttaşlar Kongresi’nde Suriye heyetlerinin varlığının Suriye’de barışın sağlanmaya başladığı anlamına geldiğini söyledi.

Lavrov yaptığı açıklamada, “Kongreye katılımınız, Suriye’deki yaşamın barışçıl bir yola girdiğini gösteriyor. Rusya, Soçi’deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi’nin sonuçlarına dayanarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.

Bakan, savaşa rağmen, Suriye vatandaşlarının Rusya Federasyonu ile ilişkileri sürdürdüğünü ekledi.

Lavrov, “Rus dilini tanıtmak ve Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında ülkemiz hakkında nesnel bilgi yaymak için soylu çabalarınıza geniş destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Altıncı Dünya Yurttaşlar Kongresi Moskova’da 31 Ekim-1 Kasım arasında düzenleniyor.