Lavrov: Rusya ile Çin, NATO'ya rakip bir askeri blok kurma amacında değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Moskova ve Pekin'in NATO'ya rakip bir askeri blok kurmayacağını, bu tür münhasır oluşumların yapıcılıktan uzak olduğunu savundu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşen Lavrov, ortak basın toplantısında Rusya ve Çin'in askeri blok oluşturacağı yönündeki söylentilere yanıt verdi.

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya ve Çin'in giderek daha da yakınlaşan bir partnerliğe sahip olmalarına rağmen ABD öncülüğündeki NATO'ya karşı resmi bir ittifak kurmanın faydalı olacağını düşünmediklerini söyleyen Lavrov, "Rusya-Çin ilişkileri tarihteki en iyi seviyeye ulaştı. Ancak bu ilişkiler, silahlı bir ittifak kurma amacı gütmemize yol açmayacak. Bununla ilgili tutumumuz, en üst düzeyde kabul edilen ikili belgelerde belirtildi" dedi.

Askeri birliklerle ilgili spekülasyonların sadece Rusya-Çin ilişkileriyle bağlantılı olmadığına dikkat çeken Lavrov, "Orta Doğu NATO'su kurma projelerinin teşvik edilmesine yönelik konuşmalar var. Son dönemde de Asya NATO'su dillendirilmeye başlandı" ifadesini kullandı.