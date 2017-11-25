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Dünya

Lavrov: Rusya, ABD'nin THAAD füze sisteminden endişeli

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Kasım (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Asya bölgesinde ABD’nin füze savunma sistemlerini yerleştirme planlarından endişeli olduğunu söyledi

25 Kasım 2017 12:37

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Kasım (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Asya bölgesinde ABD’nin füze savunma sistemlerini yerleştirme planlarından endişeli olduğunu söyledi.
Lavrov, Japon mevkidaşı Taro Kono ile görüşmesinin ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD’nin füze savunma sistemlerini bu bölgede yerleştirme planları ciddi endişe uyandırıyor. Bu eylemler Asya Pasifik Bölgesinde güvenliği olumsuz etkiliyor” dedi.
ABD ve Güney Kore beş aylık görüşme sürecinin ardından gereklilik halinde Kuzey Kore’nin füzelerini yakalayacak THAAD sisteminin kurulması konusunda anlaştmışlardı.

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