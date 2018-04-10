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Dünya

Lavrov: Rus uzmanlar, Duma'da klor kullanımı belirleyemedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askeri uzmanlarının Suriye’de iddia edilen kimyasal saldırıların bulunduğu yerde klor veya başka bir kimyasal madde kullanıldığını belirleyemediklerini söyledi

10 Nisan 2018 16:55

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askeri uzmanlarının Suriye’de iddia edilen kimyasal saldırıların bulunduğu yerde klor veya başka bir kimyasal madde kullanıldığını belirleyemediklerini söyledi.
RIA Novosti’de yer alan habere göre Lavrov yaptığı açıklamada, “Bizim askeri uzmanlarımız da oraya gittiler, ayrıca BM, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de dahil olmak üzere uluslararası örgütler arasında çok iyi itibara sahip olan Suriyeli Kızılay Derneği uzmanları da oradaydılarve sivillere karşı herhangi bir kimyasal madde kullanımına dair hiçbir iz bulamadılar” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve İran’ı 40 kişinin ölümüne yol açan Duma kentindeki kimyasal saldırı hakkında Suriye lideri Beşar Esad’a destek olmakla suçladı.

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