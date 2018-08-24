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Lavrov: Rus-Türk askeri işbirliği son derece yoğun şekilde gelişiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü

24 Ağustos 2018 14:31

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Lavrov, Çavuşoğlu görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki asker-teknik işbirliğinin son derece yoğun bir şekilde geliştiğini söyledi

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında "Rusya ve Türkiye'nin gündeminde her zaman istişare edilecek konular var. Ticaret, ekonomi alanındaki ilişkiler, insani işbirliği, askeri-teknik işbirliği son derece yoğun ve aktif bir şekilde gelişiyor" dedi.

Lavrov'a göre Rusya ve Türkiye'nin diğer bakanları arasında da kısa süre içinde görüşmeler yapılacak. Lavrov, "Diğer bakanlıklar ve kurumlar arasında kısa süre sonra temaslar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Elbette, liderler arasındaki görüşme takvimi de her zaman gündemimizde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yakın zamanda temas ve görüşmeler planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şüphesiz dışişleri bakanları olarak bizim işimiz bu tür görüşmelerin hazırlığını yapmak" dedi.

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