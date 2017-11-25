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Dünya

Lavrov, Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesini yorumladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Kasım (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin açıklamalarının Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın

25 Kasım 2017 12:44

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Kasım (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin açıklamalarının Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Vietnam’daki açıklamalarının yankılarını taşıdığını söyledi.
Lavrov BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmesinde, “Altını çizmeliyim ki, üç liderin onayladığı açıklama, Putin ve Trump’ın Vietnam’da yaptıkları üst düzey açıklamaların yankılarını taşıyor” dedi.
Lavrov, iki belgede de Cenevre sürecinin önceliğinin altının çizildiğini kaydetti.

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