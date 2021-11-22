Lavrov: Potansiyel Putin-Biden görüşmesinde Ukrayna gündeme gelecek

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki potansiyel bir görüşmede Ukrayna’daki gelişmelerin ele alınacağını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Lavrov düzenlediği basın konferansında “Başkanlar arasındaki gelecek görüşmenin zamanı ve parametreleri görüşülüyor, şüphesiz ki bir şekilde Ukrayna konusu da açılacak” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Biden-Putin görüşmesi için hazırlık aşamasında olduğunu söylemişti.

Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker yığınağını artırdığını iddia ederken Kremlin bu iddiaları yalanlıyor.

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