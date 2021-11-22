ABD'nin eski Moskova büyükelçisi: Washington, Rusya'nın provokasyonlarına karşı Türklerin Ukranya'ya daha çok SİHA vermesini sağlamalı

T24 Dış Haberler

ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Prof. Michael McFaul, Washington'un Türkiye'nin Ukrayna'ya daha çok SİHA yollamasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker yığınağını artırdığını iddia ederken, eski büyükelçi McFaul'da Moskova'ya nasıl karşılık verilmesi gerektiği ile ilgili yorumlarda bulundu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan McFaul, "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki provokatif hamlelerine karşılık vermek için Biden, Putin ile görüşmeli ve AYNI ZAMANDA Ukrayna'ya daha çok Javelin anti-tank füzesi göndermeli ve Türklerin daha çok SİHA göndermesini sağlamalı" yazdı.

McFaul, "Ukraynalıların kendisini savunmasına izin verilmeli" ifadelerini kullandı.

Kremlin, Ukrayna'nın Türk yapımı SİHA kullanımından memnuniyetsizliğini dile getirmişti.