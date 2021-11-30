Lavrov: NATO, Rusya sınırına önemli miktarda askeri ekipman taşıyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya sınırına önemli bir miktarda askeri ekipman taşıdığını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Brezilyalı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO’nun Rusya sınırına önemli bir miktarda askeri ekipman yığdığını söyledi.

Lavrov “Başkan Putin bunu 18 Kasım’da söyledi. Putin, çatışmalara ihtiyacımız olmadığını ancak Batı, Ukrayna’yı geride tutamazsa, aksine onu teşvik ederse, tabii ki güvenliğimiz için gerekli adımları atacağımızı söyledi.” dedi.

Lavrov, Batı’nın uzun bir süredir Ukrayna’yı Rusya karşıtı eylemlere karşı kışkırttığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, bugün NATO dışişleri bakanları toplantısında, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinin artması durumunda “ciddi sonuçlar” olacağını söylemişti.